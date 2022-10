Kevin Durant e Russell Westbrook non si sono sempre amati, ma è bello vedere che il primo copra le spalle al secondo in mezzo alle difficoltà che sta passando la point guard dei Los Angeles Lakers all’inizio della stagione NBA 2022-2023.

Durante il primo episodio del podcast The Boardroom con KD ed Eddie Gonzalez, Kevin Durant ha espresso la sua opinione sulle critiche che Westbrook si sta beccando a causa delle sue pessime prestazioni che coincidono con l’attuale serie di sconfitte dei Lakers .

“Se giochi a Los Angeles, giocherai accanto alla più grande figura del mondo del basket, ovvero LeBron James. Tutto ciò che fai sarà amplificato, soprattutto se la percezione esterna è che la tua squadra è in difficoltà. Sei aperto alle critiche quando non giochi bene, ma è come se lo stessero rendendo il bersaglio di tutte le critiche del mondo ora. Le critiche dei fan del mondo del basket sono diventate tossiche. Ricevo critiche in campo, ma in questo momento sta iniziando a trasformarsi in qualcos’altro”.

Kevin Durant conosce molto bene lo stile di gioco di Westbrook, con i due che hanno passato diversi anni insieme con gli Oklahoma City Thunder, e sa quanto siano ingiuste le aspettative di molti fan NBA nei confronti dei giocatori d’élite. Allo stesso tempo, è difficile negare che Westbrook abbia davvero problemi con il suo tiro. Finora in questa stagione Westbrook ha una media di soli 10,3 punti con un atroce 28,9% dal campo.

Sta anche realizzando solo l’8,3% dei suoi tiri da dietro l’arco. Dato che gioca per una squadra che unta a essere una contender, supportata da fan pretenziosi, che hanno sempre visto la franchigia vincere, Westbrook non sta facendo bella figura agli occhi dei fan dei Lakers.

