Kevin Durant e James Harden sono già spaventosi insieme: miglior prestazione in duo della loro carriera

Kevin Durant e James Harden hanno giocato la prima partita da compagni di squadra dalle Finals 2012, quando ancora giovanissimi con i Thunder vennero sconfitti 4-1 dagli Heat dei Big Three. Per il Barba la partita della notte contro i Magic è stata l’esordio in maglia Brooklyn Nets, e difficilmente sarebbe potuto andare meglio vista la tripla-doppia da record realizzata con 32 punti.

Ma KD, al suo fianco, ha saputo aggiungere 42 punti, season-high, con 16/26 al tiro e 5/8 da tre punti. Insieme, Durant e Harden hanno combinato per 74 punti totali: non avevano mai raggiunto tale cifra in duo con OKC, nemmeno considerando i Playoff.

James Harden is the first player in NBA history with a 30-point triple-double in their debut with a team.

Kevin Durant and James Harden have combined for 70 points, their most ever in a game as teammates (including playoffs). pic.twitter.com/1UNoCX7Icn

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 17, 2021