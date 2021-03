Kevin Durant e la sua malattia per Twitter spiegata direttamente da lui

Che tu sia un fan o un hater di Kevin Durant, conosci molto bene i suoi comportamenti sui social media. In un tweet, un rapper ha detto a KD di rilassarsi su Twitter, che inizialmente aveva reagito al post di un giornalista, ma il fenomeno dei Brooklyn Nets non l’ha presa bene:

“Non ho tempo per rilassarmi fratello. Non c’è tempo per rilassarsi su Twitter. Do il 100% fino all’ultimo secondo prima della chiusura dell’app. Rilassati tu!”.

There’s No relax champ. No relax when I’m on Twitter. I’m on 10 until the second I close the app. You relax!!

— Kevin Durant (@KDTrey5) March 23, 2021