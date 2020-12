Kevin Durant e l’approccio zen per il ritorno in campo dopo la lunga assenza

Tutto pronto per la prima partita ufficiale di Kevin Durant dopo l’infortunio al tendine d’Achille riportato nel corso delle Finals 2019.

KD, alla prima con la maglia dei Brooklyn Nets, nelle opening night sfiderà proprio la sua ex squadra, i Golden State Warriors, ma non è sembrato molto eccitato all’idea, anzi.

Sono felice di tornare a giocare dopo tanto tempo e sarà bello farlo contro tanti volti familiari. Ma non m’interessa molto la narrativa che c’è dietro l’affrontare la propria ex squadra, per me sarà una partita di basket come le altre. Ho già vissuto cose del genere quando ho giocato per la prima volta contro i Thunder, per me è normale, sarà un match come tanti.