Kevin Durant e Pat Beverley, litigio social dopo la permanenza ai Nets

Nelle scorse ore Kevin Durant, dopo aver parlato con Steve Nash e la dirigenza dei Brooklyn Nets, ha sostanzialmente “ritirato” la propria richiesta di trade. Un po’ perché ci ha ripensato, un po’ perché di squadre interessate a tal punto da accogliere le richieste dei Nets non ce n’erano. Secondo molti il mercato dei free agent “di secondo piano” è rimasto bloccato finora proprio in attesa di conoscere il futuro di KD. Se il giocatore ora ai Nets avesse trasformato una squadra in una contender o ne avesse rafforzata ulteriormente una, è probabile che molti degli attuali free agent avrebbero firmato con quella franchigia al minimo salariale.

Invece, con questo nulla di fatto, i vari Dennis Schroder, Carmelo Anthony, Dwight Howard e così via saranno liberi di scegliere la destinazione che più li aggrada. Questo immobilismo causato da KD però non è piaciuto a Pat Beverley, che mai nasconde le sue opinioni. Su Twitter, l’attuale point guard degli Utah Jazz ha scritto: “Potete sedervi e non dire nulla, ma tutto questo non è bello. Ci sono ragazzi con famiglie là fuori che non hanno ancora un lavoro per tutta questa m***a di KD. Ed essere in balia degli eventi non è bello”. Durant ovviamente ha immediatamente risposto con l’hashtag #BLAMEKD, sostanzialmente “diamo la colpa a KD”.

Yal can sit and don’t say nothing but that ain’t cool. It’s dudes with families out here who haven’t got a job because of this KD shit. And to be on and off ain’t cool. Blessing Gang

A quel punto Beverley ha ulteriormente risposto, ritrattando in parte quanto scritto: “Dannazione amico, chi ha mai detto che stessi parlando di te. Sto parlando del sistema, entrambe le parti devono tenere le cose private. Ma prendo nota”.

Damn gang who said I was talking about u. I’m speaking of how it was done. Both sides need keep that private. But noted📝 https://t.co/5T9ITP2Ka2 — Patrick Beverley (@patbev21) August 23, 2022