Kevin Durant è “suscettibile” per come usa i social ma lui non accetta quest’etichetta!

L’ala dei Phoenix Suns, Kevin Durant, si è beccato un po’ di critiche durante la sua carriera da giocatore, ma non sembra capire perché. Agli occhi di Durant scherza semplicemente sui social media (principalmente Twitter) proprio come ogni altro giocatore, ma è l’unico che ha l’etichetta di “suscettibile” all’uso.

Quindi, quando gli è stato chiesto il motivo durante un’intervista con FOX Sports, Kevin Durant crede che risalga al tempo in cui decise di unirsi ai Golden State Warriors nell’estate del 2016.

“Dai, sai cosa è successo. Perché sono andato agli Warriors”, ha detto Durant a FOX Sports. “Alla gente ancora non piace quella parte della mia carriera. La gente vuole zittirmi per qualche motivo. Voglio dire, non riesco a individuare esattamente il motivo. Ci sono molti giocatori, in molti sport, che interagiscono con la loro gente su Twitter, Instagram, social e non sento che danno loro dei ‘suscettibili’ “.

Durant approfondisce l’essere etichettato come sensibile, nominando anche alcuni di quei giocatori che sono attivi sulle piattaforme.

“Giusto per citare qualcuno: Damian Lillard, LeBron James, Draymond Green, vedo molti grandi giocatori del nostro campionato parlare sui social media, ma non capisco quell’essere definito ‘suscettibile’ “.

