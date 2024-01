Kevin Durant ELOGIA Kyrie Irving: “È il più skillato di tutti!”

Kyrie Irving e i Dallas Mavericks hanno iniziato la stagione NBA 2023-24 in modo relativamente positivo. Sebbene Irving abbia dovuto superare una serie di infortuni, negli ultimi tempi sta iniziando a trovarsi sempre più a suo agio nel ruolo che ricopre al fianco di Luka Doncic e i Mavs si trovano attualmente in posizione di playoff nella Western Conference.

Una persona che sa bene quanto Kyrie Irving possa essere bravo con la palla in mano è nientemeno che il suo ex compagno di squadra ai Brooklyn Nets, Kevin Durant, che ha recentemente parlato del talento cestistico dell’ex Cleveland Cavaliers.

“Penso che sia il più skillato con cui abbia mai giocato”, ha dichiarato Durant a Grant Afseth di Sports Illustrated. “Penso che non ci sia nulla che non possa fare con la palla da basket in mano. Quindi, non importa quale sia l’impostazione. Potrebbe fare la stessa cosa indipendentemente dal fatto che stia giocando con Team USA, NBA, Finals NBA, Playoff, campetto o altro. Può farlo. Può giocare ovunque. Questa è solo una prova di quanto sia grande e di quanto lavori duramente”, ha detto Kevin Durant su Kyrie Irving.

