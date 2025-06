Kevin Durant entra nel PSG: un passo verso l’NBA in Europa?

Kevin Durant, due volte campione NBA e tra i giocatori più influenti della pallacanestro mondiale, ha rafforzato la sua partnership con Qatar Sports Investments (QSI), diventando azionista diretto del Paris Saint-Germain (PSG), secondo quanto riportato da The Athletic. Si tratta di un’evoluzione significativa della sua precedente partecipazione indiretta tramite Arctos Sports Partners.

Un investimento strategico con lo sguardo su NBA Europe

Kevin Durant, attraverso la sua società di media e investimenti Boardroom, non solo detiene ora una quota diretta nel club francese, ma assume anche il ruolo di consulente strategico per l’espansione multisport del PSG, con un focus specifico sul basket. Il tutto si inserisce nel contesto di un progetto molto più ampio: la possibile nascita della NBA Europe, una nuova lega promossa dal commissioner NBA Adam Silver.

L’obiettivo? Lanciare franchigie NBA in grandi città europee come Parigi e Londra, in parallelo (o forse in competizione) con l’attuale EuroLeague. QSI, proprietaria del PSG, ha già manifestato interesse nel creare una franchigia NBA a Parigi, e la presenza di Durant potrebbe accelerare e legittimare questo ambizioso progetto.

PSG verso una nuova era multisport

Il Paris Saint-Germain, già attivo nel calcio, nella pallamano e nel judo, punta ora a diventare un vero e proprio brand globale multisport. La partecipazione di Durant porta con sé non solo competenza sportiva, ma anche visione commerciale e mediatica. Tra le possibili iniziative in cantiere, anche la costruzione di un nuovo stadio moderno, ispirato a modelli statunitensi come il SoFi Stadium di Los Angeles, in cui Durant potrebbe avere un ruolo da advisor.

Kevin Durant e PSG: tra branding globale e rivoluzione sportiva

Questo nuovo capitolo nella carriera di Kevin Durant va ben oltre il semplice investimento finanziario. Il suo coinvolgimento diretto permette di immaginare uno sviluppo congiunto tra basket NBA e mercato europeo, in cui Parigi potrebbe diventare uno snodo centrale. Durant, con la sua esperienza e notorietà globale, si candida a essere un ponte strategico tra l’NBA e l’Europa, con potenziali risvolti futuri anche nel ruolo di dirigente o ambasciatore del progetto NBA Europe.

Conclusione

L’ingresso diretto di Kevin Durant nel capitale del PSG e la sua collaborazione con QSI segnano un nuovo punto di contatto tra NBA e sport europeo. In attesa di sviluppi concreti sull’NBA Europe, Parigi si posiziona come città chiave per il futuro della pallacanestro mondiale — e Kevin Durant come figura centrale di questa rivoluzione.