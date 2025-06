Kevin Durant, fumata bianca: lascia i Phoenix Suns e va agli Houston Rockets

La trade tanto attesa è finalmente arrivata: Kevin Durant lascia i Phoenix Suns. KD proseguirà la sua carriera agli Houston Rockets.

I Suns ottengono in cambio Jalen Green, Dillon Brooks, la scelta n. 10 del prossimo Draft e ben cinque future seconde scelte.

Houston tenta così una mossa per fare immediatamente il salto di qualità e puntare in alto. KD si aggiunge a un roster che ha chiuso al secondo posto la regular season nella Western Conference, pur avendo un nucleo abbastanza giovane. Il campo dirà se il suo innesto riuscirà a far fare l’ultimo step ai Rockets.

Phoenix, dal canto suo, perde molto dal punto di vista offensivo ma probabilmente ne esce con un roster più equilibrato. Ora bisognerà vedere se la dirigenza punterà su questo nucleo oppure proverà a liberarsi di altri contratti pesanti, avviando una rifondazione intorno a Devin Booker.

Curioso il fatto che fino all’ultimo anche i Miami Heat erano in corsa per Durant. La franchigia della Florida però ha rifiutato la richiesta dei Suns che comprendeva Jaime Jaquez, Nikola Jovic, Haywood Highsmit, la pick #20 del Dratf 2025 e un pacchetto di secondo scelte. Incassato il rifiuto, Phoenix ha deciso di chiudere l’affare con Houston.