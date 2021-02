Kevin Durant fungerà da capitano anche se non giocherà all’All Star Game

Nonostante l’assenza di Kevin Durant all’All Star Game del prossimo weekend, la NBA non nominerà un nuovo capitano: sarà la stella dei Brooklyn Nets a scegliere la propria squadra insieme a LeBron James il 4 marzo nell’ormai classico Draft in diretta televisiva.

Durant era stato nominato capitano in qualità di giocatore più votato nella Eastern Conference, dovendo però dare forfait nella partita a causa di un infortunio muscolare subito ormai un paio di settimane fa: in campo sarà sostituito da Domantas Sabonis.

No decision has yet been made on whether Durant will travel to Atlanta for the March 7 All-Star Game, but he will be picking a Team Durant to oppose Team LeBron in the next week.

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 28, 2021