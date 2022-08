Kevin Durant è stato avvistato a Portland qualche ora fa. Nessun indizio di mercato e niente a che fare però con i Trail Blazers, KD era nell’Oregon per una partita di softball.

Si tratta di un evento di beneficenza organizzato da Mike James, l’ex giocatore dell’Olimpia Milano che ha giocato con Durant a Brooklyn, dove è nata una grande amicizia fra i due, testimoniata dalle presenze sugli spalti di EuroLega di KD nei mesi scorsi.

KD made a stop in Portland to play in a charity softball game

Man of the people 🙌

