Kevin Durant ha attaccato l’NBA con un tweet per quanto accaduto durante la partita contro Toronto

Kevin Durant era già apparso nervoso per la decisione della NBA di estrometterlo dalla partita contro Toronto per via dei protocolli anti-Covid dopo aver giocato 19′, ma nel post-partita ha rincarato la dose attaccando su Twitter proprio la Lega.

Citando il post di un altro utente, KD ha sostanzialmente sottolineato l’ipocrisia della NBA quando si parla di Covid-19, visto che si comporterebbe in maniera troppo prudente in queste situazioni mentre al contrario, in altre, lascerebbe correre molto più facilmente.

Ehi, NBA, i vostri fans non sono stupidi! Non potete prenderli in giro con le vostre tecniche PR del c***o!

Yo @nba, your fans aren’t dumb!!!! You can’t fool em with your Wack ass PR tactics.. #FREE7 https://t.co/78N1iKFAoc — Kevin Durant (@KDTrey5) February 6, 2021

