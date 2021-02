Kevin Durant ha commentato quanto accaduto durante la partita contro Toronto

Kevin Durant non era stato molto diplomatico nelle ore successive al “pasticcio” della NBA con i suoi test per Covid-19 prima e durante la gara contro i Toronto Raptors di una settimana fa. La stella dei Brooklyn Nets sembrava non dover giocare, è scesa in campo a partita già iniziata ed è poi stata estromessa dal match nel terzo quarto, decisione alla quale è seguita una quarantena di 6 giorni.

KD aveva attaccato la NBA su Twitter, ma ora, alla vigilia del suo ritorno in campo contro gli Warriors, ha voluto essere più diplomatico parlando con ESPN:

È stata solo una situazione sfortunata. Ero concentrato sulla partita quando mi hanno detto che avrei dovuto aspettare il risultato di un secondo tampone. Sapete, questa cosa mi ha tolto il ritmo perché volevo scendere in campo e giocare. Ma ora sono tornato, è questo che conta. Ero abbastanza arrabbiato durante e dopo la partita, ma ora sono tranquillo.

