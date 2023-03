Kevin Durant ha un consiglio per il futuro di Bronny James

I miglioramenti di Bronny James, figlio maggiore di LeBron, hanno acceso ulteriormente le luci dei riflettori su di lui.

Il figlio di LBJ attualmente gioca per Sierra Canyon e non ha ancora scelto cosa farà nella prossima stagione ma sta scalando le gerarchie nei Mock Draft 2024. Al momento si parla di lui come una possibile scelta in top ten al primo giro ma molto dipenderà dalla prossima annata e anche dai McDonald’s All American Games, l’esibizione fra i migliori prospetti in uscita dalle high school, che si terrà il 28 Marzo.

Anche Kevin Durant ha parlato delle prospettive del figlio del suo grande rivale, dandogli un consiglio.

.@KDTrey5 on Bronny James:

“I would love to see Bronny in college instead of going the other route. … [USC] is what my guess was …”

Full episode available exclusively on https://t.co/WBnS8rvCMk tomorrow. 🍿 pic.twitter.com/3zNWC9efak

— Boardroom (@boardroom) March 14, 2023