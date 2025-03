Kevin Durant KO! PESANTE infortunio alla caviglia: stagione finita?

Serata da dimenticare per i Phoenix Suns, che non solo incassano una pesante sconfitta per 148-109 contro gli Houston Rockets, ma perdono anche Kevin Durant per un infortunio alla caviglia sinistra. Il fuoriclasse è stato costretto a lasciare il campo nel terzo quarto, dopo un duro contatto con Jabari Smith Jr..

L’episodio chiave è avvenuto con 6:57 minuti rimanenti nel terzo quarto, quando Smith è stato sanzionato con un fallo sotto canestro. Durante la caduta, Durant sembra aver messo il piede su quello dell’avversario, girando in modo innaturale la caviglia sinistra.

Kevin Durant has seemed to suffer an inversion ankle sprain. Timeline of healing is dependent on severity

Grade I: 1-2 weeks

Grade II: 4-6 weeks (out for season)

Could this be the LAST time we see KD in a Suns uniform? pic.twitter.com/QOtyZffj04

— Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) March 31, 2025