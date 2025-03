Kevin Durant lascerà i Phoenix Suns in estate per una contender?

La stagione dei Phoenix Suns si sta rivelando molto complicata. Dopo diversi tentativi falliti di migliorare il roster prima della trade deadline e una serie di prestazioni deludenti in campo, le tensioni all’interno della squadra stanno aumentando. Secondo Shams Charania (ESPN), i Phoenix Suns potrebbero affrontare una rivoluzione nel roster in estate, con un protagonista d’eccezione pronto a lasciare: Kevin Durant.

Stando ai report, il nome di Durant è emerso a sorpresa nei discorsi di mercato durante la trade deadline, cogliendo di sorpresa anche lo stesso giocatore. Ora, però, sia lui che i Suns sarebbero pronti a esplorare uno scambio che lo porterebbe in una squadra candidata al titolo. Secondo le indiscrezioni, almeno 4-6 franchigie contender sarebbero interessate ad acquisire l’ex MVP.

Un elemento chiave in questa trattativa sarà il contratto di Durant, che è idoneo per un’estensione. Questo potrebbe influenzare le negoziazioni, poiché le squadre interessate dovranno valutare la fattibilità economica dell’operazione.

Reporting for ESPN NBA Countdown on the Suns, Kevin Durant and what's at stake: pic.twitter.com/69UeeowSOP

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 2, 2025