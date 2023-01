Kevin Durant, l’esito degli esami e i tempi di recupero

I Brooklyn Nets tirano un sospiro di sollievo dopo l’infortunio al ginocchio subito da Kevin Durant ieri notte, nel terzo quarto della gara vinta al fotofinish contro Miami. La superstar dei Nets, la squadra più in forma della NBA, ha fatto gli esami di rito nelle scorse ore ed è emersa una distorsione al menisco. Nulla di troppo grave comunque, KD sarà rivalutato tra 2 settimane.

Kevin Durant will re-evaluated in two weeks with an MCL sprain, team says.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 9, 2023