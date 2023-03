Kevin Durant, l’infortunio alla caviglia lo terrà fuori per un po’

Non era un semplice “dolore alla caviglia” che ha tenuto fuori Kevin Durant ieri notte contro i Thunder. La superstar dei Phoenix Suns, che finora con la nuova squadra ha disputato solo 3 partite, si era fatta male nel riscaldamento scivolando in un punto di parquet umido, sotto canestro. Si tratta di una distorsione alla caviglia e KD sarà rivalutato tra 2-3 settimane.

Secondo quanto riportato da Shams Charania, la situazione oggi sarebbe già molto migliore di ieri e la caviglia sarebbe già meno gonfia. C’è ottimismo di stare più intorno alle 2 settimane di assenza che alle 3, con Durant che quindi dovrebbe tornare in campo per le ultime partite di stagione regolare a fine marzo o inizio aprile.

The Suns and Durant are hopeful of progress during the re-evaluation window that allows for the 13-time All-Star to return to action shortly after two weeks, sources said. Good news for KD and Phoenix following scary fall in warmups. https://t.co/BJmSPdBwMx

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 9, 2023