Kevin Durant mette una condizione per essere alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Il quattro volte campione olimpico Kevin Durant non sembra intenzionato a fermarsi: l’ala guarda già alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, dove potrebbe aggiungere una nuova medaglia d’oro al suo incredibile palmares.

Durant e il sogno olimpico “in casa”

Dopo i successi ottenuti con Team USA a Londra 2012, Rio 2016, Tokyo 2020 e Parigi 2024, Durant avrebbe la possibilità di vivere un’edizione speciale: vincere davanti al pubblico americano, nella sua nazione. Un traguardo che renderebbe ancora più storico il suo percorso con la Nazionale.

L’età non è un ostacolo per KD

Durant avrà 39 anni nel 2028, ma ha chiarito di voler essere parte del roster solo se ancora competitivo:

“Se sarò ancora me stesso ci sarò. Non voglio il posto regalo da veterano ‘per sedermi in fondo alla panchina’. Però vedremo. Mi piace ancora andare in palestra ogni giorno, ed è già un buon inizio”.

KD On playing in the 2028 Olympics 😂 “If I’m still me I’ll play I don’t want that veteran sit on the end of the bench and get your 5th”via @ashtenjewell pic.twitter.com/WjdgJFEHqy — Swish Cultures (@swishcultures_) September 17, 2025

I numeri di Durant con Team USA e in NBA

Alle Olimpiadi 2024 di Parigi, Durant ha chiuso con una media di 13.8 punti, 6.0 rimbalzi e 2.3 assist in 22.2 minuti, contribuendo alla quinta vittoria consecutiva degli Stati Uniti ai Giochi.

Anche in NBA, con la maglia dei Phoenix Suns, KD ha dimostrato di essere ancora un top scorer, con 26.6 punti, 6.0 rimbalzi e 4.2 assist di media nell’ultima stagione.

Se riuscisse a conquistare un’altra medaglia d’oro a Los Angeles 2028, Kevin Durant diventerebbe ancor di più una leggenda del basket mondiale, rafforzando il suo status di miglior realizzatore della storia di Team USA alle Olimpiadi.

