Kevin Durant non è ancora guarito: salterà l’All Star Game

Un’altra assenza importante per l’All Star Game 2021 dopo quella di Anthony Davis, sostituito da Devin Booker: non ci sarà nemmeno Kevin Durant, alle prese da oltre una settimana con un infortunio muscolare alla coscia che inizialmente non sembrava grave, ma che lo costringerà a stare fuori ancora un po’.

KD era oltretutto capitano di una delle due squadre in qualità di giocatore più votato dai tifosi nella Eastern Conference, quindi dovrà essere rimpiazzato anche nel Draft che lui e LeBron James, l’altro capitano, avrebbero dovuto tenere nei prossimi giorni per comporre le formazioni che si affronteranno il 7 marzo ad Atlanta. Il posto di Durant all’All Star Game dovrebbe essere preso da Domantas Sabonis.

Kevin Durant will sit out through the All-Star Break, Nets say. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 26, 2021

Pacers star Domantas Sabonis is expected to replace Kevin Durant on the Eastern Conference All-Star team, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 26, 2021

