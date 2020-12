Kevin Durant non giocherà la partita di stanotte contro i Memphis Grizzlies

I Brooklyn Nets dovranno fare a meno di due dei loro titolari nella gara di stanotte contro i Memphis Grizzlies: Spencer Dinwiddie, che sarà out per il resto della stagione, e Kevin Durant, che invece verrà tenuto a riposo visto il back-to-back che attende la squadra di coach Steve Nash dopo la partita di ieri contro Charlotte.

KD è rientrato dopo un anno e mezzo e finora ha dominato, segnando 26.7 punti di media nelle prime 3 gare di stagione regolare.

Brooklyn's Kevin Durant will sit out tonight vs. the Grizzlies.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 28, 2020