Kevin Durant polemico: “All-Star Game non intrattenente? Allora cancellatelo e dateci una vacanza”

Ieri notte si è scritta una pagina di storia della NBA: per la prima volta l’All-Star Game non è stato una partita ma un mini-torneo a 4 squadre vinto alla fine dal Team OGs con Steph Curry MVP davanti al suo pubblico, a San Francisco. Nonostante il nuovo format però le critiche non sono mancate: la scelta del mini-torneo è stata forse troppo dispersiva e alla fine si è giocato pochissimo, poco più di 33′ effettivi visto che ogni partita si concludeva quando una delle due squadre raggiungeva o superava i 40 punti. Critiche che non sono andate giù a Kevin Durant, sempre molto attivo a rispondere su X quando un tema lo scalda particolarmente.

“Penso che sia più divertente lamentarsi della NBA invece che guardarla. Pazzesco, cancellate l’All-Star Weekend e date a tutti noi una vacanza visto che in questo periodo siamo così penosi…” ha scritto KD.

I think it’s more fun to complain about the nba than to actually watch it. Crazy, cancel all star weekend and let’s just give everybody a break since we’re so miserable around this time…

