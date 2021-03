Kevin Durant prende in giro LeBron James per la sua prestazione nell’All Star Game

Il team di LeBron James ha vinto l’All Star Game 170-150 contro la squadra guidata da Kevin Durant nelle vesti di capitano non giocatore.

LBJ però non è sembrato molto concentrato sulla gara, riguardo la quale era stato molto critico nelle scorse settimane. LeBron ha giocato solamente 13 minuti mettendo a segno 4 punti con 2/7 dal campo e 0/3 dall’arco: cifre decisamente lontane dai suoi standard.

Sui social Durant l’ha preso in giro bonariamente, rispondendo al tweet del Re dedicato a Stephen Curry: “Eri proprio caldissimo stasera – ha scritto KD -, hai dimostrato perché sei l’MVP di questa lega”.

— Kevin Durant ➐ (@KDTreeey5) March 8, 2021