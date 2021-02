Kevin Durant prende le difese di Kyrie Irving: “Non si merita tutta questa m**** addosso”

Kevin Durant si è schierato nettamente in difesa del compagno di squadra Kyrie Irving che nelle ultime settimane sta ricevendo diverse critiche.

“Sta giocando nel modo giusto, con intelligenza – ha dichiarato al podcast The ETCs -, la gente gli sta gettando un sacco di m**** addosso ma io non sono per niente d’accordo. Irving fa le scelte giuste e sta facendo del suo meglio”.

KD was never bothered by the “talk” 🤝 pic.twitter.com/agQKlGpg5K — NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 11, 2021

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.