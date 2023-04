Kevin Durant prolunga con Nike: contratto a vita

Nike è solita blindare a lunghissimo termine i propri atleti: qualche anno fa lo aveva fatto con LeBron James, che aveva firmato un contratto a vita, ora è il turno di Kevin Durant. La superstar dei Phoenix Suns lo ha annunciato nelle scorse ore: “Un vero onore essere in partita per tutta la vita con Nike”.

Non è chiaro quanto guadagnerà KD da questo accordo a vita, sicuramente diverse centinaia di milioni di dollari. Nel 2014 Durant aveva firmato un contratto di 10 anni con Nike per una cifra complessiva di 300 milioni di dollari. Il brand americano ha realizzato 16 diversi modelli di scarpe per KD nel corso degli anni, il prossimo è atteso proprio in queste settimane.