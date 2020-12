Kevin Durant racconta come si sente con l’inizio della regular season che è alle porte

Lentamente Kevin Durant sta riprendendo la forma che lo ha reso uno dei migliori giocatori della NBA prima di subire un infortunio più di un anno fa. L’ala dei Brooklyn Nets ha detto che, anche se ha giocato bene al suo ritorno in campo, può ancora migliorare.

Parlando dopo la vittoria per 113 a 89 dei Nets sui Boston Celtics nella loro seconda partita di preseason, Durant ha detto di non essere ancora al 100%, secondo Kristian Winfield del New York Daily News.

“Sono stato fuori per 18 mesi, non giocando una partita NBA, non giocando contro quella fisicità, non vivendo la velocità del gioco. Quindi mi ci vorrà un po’ di tempo per mettere minuti nelle gambe e tornare quello di sempre”.

Contro i Celtics, a cui mancava Kemba Walker, il due volte campione e MVP delle Finals ha chiuso con 25 punti, tirando 9 su 16 dal campo, conditi da 6 rimbalzi, 2 assist e 3 stoppate in 27 minuti.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.