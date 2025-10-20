Kevin Durant rinnova con Houston e riscrive il libro dei record

Kevin Durant ha firmato il rinnovo con gli Houston Rockets.

L’accordo mette a tacere, almeno per ora, i rumors intorno al nome di KD, arrivato in estate a Houston con il contratto in scadenza. Durant ha firmato un rinnovo biennale con i Rockets che gli garantirà di incassa altri 90 milioni di dollari complessivi. Una cifra che porterà i guadagni complessivi della sua carriera oltre quota 598 milioni di dollari.

Durant diventa così il giocatore che ha percepito di più in termini di stipendi nella storia della NBA, superando LeBron James che attualmente è poco sotto i 584 e potrebbe essere in procinto di cominciare l’ultima stagione della sua carriera.