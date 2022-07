Kevin Durant sceglierà i Los Angeles Lakers di LeBron James?

Kevin Durant ha chiesto una trade ai Brooklyn Nets, lasciando ogni altra tifoseria della lega fantasticare sul fatto che si unisca alla loro squadra. I fan dei Los Angeles Lakers mentirebbero se non sognassero ad occhi aperti che Kevin Durant si alleasse con LeBron James in viola e oro almeno per una frazione di secondo.

Ma secondo l’ultimo rapporto di Sam Amick e Jovan Buha di The Athletic, le possibilità che i Lakers, non solo entrino nel concorso a premi di Kevin Durant, ma escano con l’offerta vincente, non sono solo scarse. I due giornalisti hanno detto che ci sono concretamente “zero” possibilità.

Per quanto riguarda la prospettiva che i Lakers cerchino di entrare nella grande corsa di Kevin Durant, forse mettendo a disposizione Davis nella possibile trade, una fonte vicina alla situazione ha messo le possibilità a “zero”. La loro attenzione, a quanto pare, è su Irving. E viceversa.

Il pensiero di Kevin Durant che si unisca a una squadra di Los Angeles, in particolare ai Lakers, in cui gioca il suo ex compagno di squadra diventato nemico, Russell Westbrook, e il suo più grande rivale, LeBron James.

