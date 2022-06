Kevin Durant sconquassa la NBA e chiede di essere scambiato

Kevin Durant vuole lasciare i Brooklyn Nets. La notizia che scuote il mondo NBA viene lanciata in anteprima dall’affidabilissimo Adrian Wojnarowski e ripresa da tutti i principali media americani.

La superstar avrebbe chiesto personalmente al proprietario dei Nets, Joseph Tsai, di lasciare la squadra durante un incontro avvenuto poco fa.

Durant requested a trade with the team today, sources tell ESPN. https://t.co/BkNEHwkrc0 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2022

Kevin Durant made the trade request directly to Nets owner Joe Tsai today, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2022

Adesso i Nets si muoveranno sul mercato alla ricerca della miglior soluzione possibile per accontentare la propria star e al contempo trarre il maggior profitto possibile dal suo addio. Chiaro che una scelta del genere di fatto segna la fine del super team di Brooklyn che non è mai andato neanche lontanamente vicino ai risultati prospettati. Tutti gli elementi del roster a questo punti, precisa Woj, sono in discussione e possono partire in vista di un profondo rebuilding.

As the Nets prepare to move one of the most valuable trade assets ever on the market, the entire roster will available to discuss in deals, sources tell ESPN. Teams have been calling on Durant, and the Nets will certainly look for a historic return on players and draft picks. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2022

Fra le possibili destinazioni di Durant le maggiori indiziate al momento sono Phoenix Suns e Miami Heat. La trattativa però si annuncia difficile perché KD ha ancora quattro anni di contratto e le contropartite richieste dai Nets rischiano di non avere precedenti nella storia della NBA.

Phoenix and Miami are among two of the teams that Kevin Durant has on his wish list, sources tell ESPN, but the Nets plan to move Durant where they can get the best possible deal. With four years on his contract, there’s no shortage of teams willing to unload assets for Durant. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2022