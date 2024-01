Kevin Durant si chiede perché nessuno lo consideri il GOAT, poi fa parlare il campo…

Kevin Durant ha letteralmente trascinato i Phoenix Suns alla vittoria 115-113 sui Chicago Bulls.

Per KD 43 punti, un ruolo fondamentale nella rimonta da -23 della sua squadra e soprattutto il buzzer beater della vittoria. Numeri che spiccano ancora di più in una serata in cui Bradley Beal e Devin Booker non hanno brillato, chiudendo rispettivamente con 18 e 17, tirando dal campo con un 13/28 complessivo.

Qualche ora prima Durant in un’intervista ad Az Central si era mostrato stizzito perché non viene mai incluso nel dibattito sul miglior giocatore di tutti i tempi.

Perché non si parla mai di me quando si discute di chi sia il GOAT? Cosa mi manca? Forse è perché ho scelto di andare a Golden State?

Storicamente, infatti, a KD viene contestata la scelta di unirsi a un super-team già esistente per poter vincere due titoli.

Durant ha fatto notizia anche per l’esilarante reazione avuta in conferenza stampa quando ha saputo che Joel Embiid aveva segnato 70 punti.