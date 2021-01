Kevin Durant si lamenta della parte “terribile” del debutto di James Harden con i Nets

I Brooklyn Nets hanno giocato un basket quasi impeccabile contro gli Orlando Magic nel debutto stellare di James Harden. KD, tuttavia, non si è detto del tutto soddisfatto dell’incapacità della sua squadra di prendersi cura del pallone al Barclays Center.

Il due volte campione NBA ha espresso il suo disappunto per le 19 palle perse della squadra. Si è anche preso le sue responsabilità considerando che 15 di questi 19 errori sono stati commessi da lui e da Harden.

Kevin Durant was asked if he talked to James Harden after the game: “We had 15 turnovers between the two of us. That’s terrible. And we had 19 as a team. I should probably go talk to him about that right now.”