Kevin Durant spiega perché interagisce così tanto con i tifosi su Twitter

Spesso e volentieri Kevin Durant, dal suo account Twitter, regala perle sopraffine. D’altronde, KD è uno dei giocatori che più di tutti utilizza il social di Jack Dorsey per parlare e interagire con i propri fan e non solo.

Nell’intervista che Draymond Green gli ha fatto per Bleacher Report, Kevin Durant ha detto perché secondo lui non è un problema interagire così tanto con i tifosi su Twitter:

Parlo solo di basket. Non spazio nella politica, non dico alla gente come dovrebbe vivere, non ostento la mia ricchezza o il mio potere… Io parlo solo di basket… E per questo non penso di danneggiare nessuno.

“I’m only talking about basketball. I’m not diving into politics, I’m not telling you how you should live, I’m not flexing my money or my power…I’m just literally talking about the game…And I don’t think it harms anyone.”

– Kevin Durant on engaging with fans on Twitter pic.twitter.com/9Y7z9tGnYO

— Hoop Central (@TheHoopCentral) August 18, 2021