Kevin Durant suona la carica nella vittoria di Team USA contro l’Argentina

Team USA si è ripreso in modo convincente battendo l’Argentina con il risultato finale di 108 a 80 nella loro partita d’esibizione di questa notte, anche grazie a Kevin Durant.

Dopo le due sconfitte consecutive in Nigeria e Australia, Team USA era ansioso di mettere a tacere i critici. Gregg Popovich e i suoi ragazzi lo hanno fatto fin dall’inizio. Hanno eretto un vantaggio di 17 punti nel primo quarto e non hanno mai rinunciato al posto di guida lungo il percorso verso la vittoria.

All’intervallo, Kevin Durant ha parlato di ciò che devono fare costantemente per evitare di essere battuti da squadre di livello inferiore (tramite The Score).

“Se difendiamo come sappiamo fa, comincerà a girare anche in attacco per no. Quando evitiamo agli altri di fare canestri facili, possiamo davvero asfaltare chiunque perché in attacco sappiamo fare cose grandiose”.