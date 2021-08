Kevin Durant svela il vero motivo per cui la gente odia Kyrie Irving

Mercoledì 18 agosto, Bleacher Report ha pubblicato una intervista di Draymond Green a Kevin Durant e gli argomenti trattati sono stati dei più disparati: dalla famosa e contestata scelta di KD di lasciare OKC, passando per il litigio fra Green stesso e l’ala dei Nets, fino al perché secondo lui Kyrie Irving ha così tanti haters.

Secondo Durant, alla gente non piace Irving solo perché lui ha voluto lasciare Cleveland prima e anche Boston poi. Per KD il motivo è semplicemente questo, “nulla di più profondo”.

“I just think people don’t like Kyrie because he wanted to leave Cleveland and he wanted to leave Boston…I don’t think it’s any deeper than that.”

– Kevin Durant on the Kyrie Irving hate

