Kevin Durant via da Phoenix: ecco le tre destinazioni che lo soddisfano

È ormai certo che Kevin Durant lascerà i Phoenix Suns. Arrivato nel febbraio 2023, il veterano è da tempo considerato in uscita, e già prima della scorsa trade deadline era stato vicino a un ritorno ai Golden State Warriors, scambio poi bloccato dallo stesso giocatore.

Sebbene il suo contratto preveda una clausola di veto, i Suns stanno collaborando con Durant e il suo agente, Rich Kleiman, per trovare una soluzione condivisa. I negoziati sono ancora in corso e sembra che il giocatore abbia ora indicato chiaramente le sue preferenze.

Durant sarebbe disposto a firmare un’estensione contrattuale (fino al 2028 per circa 122 milioni di dollari), ma solo con tre squadre: , San Antonio Spurs e Miami Heat.

Questa condizione ridimensiona le possibilità di squadre come Minnesota Timberwolves e New York Knicks, che non avrebbero garanzie sulla permanenza del giocatore oltre la prossima stagione. I Rockets, Spurs e Heat, invece, potrebbero tentare l’affondo già prima del Draft del 25 giugno.