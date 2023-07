Kevin Garnett e la folle festa con Snoop Dogg la sera prima di una gara

Kevin Garnett è stato probabilmente il giocatore più intenso che abbia mai giocato in NBA. Si impegnava al 110% ogni volta che scendeva in campo ed era disposto a fare di tutto per far vincere le partite alla sua squadra.

Recentemente, però, KG ha pubblicato sui social media un post che contraddice la sua solita personalità ultra-intensa e chiusa in se stessa. Garnett ha ricordato una storia selvaggia di festeggiamenti con Snoop Dogg la notte prima di una partita contro i Toronto Raptors quando il lungo era un membro dei Minnesota Timberwolves, secondo un tweet dell’account Twitter ufficiale di Garnett:

“Siamo andati allo show, lo show è stato grandioso, Snoop ha spaccato… Abbiamo giocato contro i Toronto Raptors a mezzogiorno. All’intervallo, io in testa alla classifica dei rimbalzi, non ho ancora preso nemmeno un rimbalzo”.

Never forget that time I hung out with @SnoopDogg till 7am when we had a game at noon. Was leading the league in rebounds and had 0 at halftime. Damn sure learned my lesson! 😂😂😂 pic.twitter.com/c1WyezPrhX — Kevin Garnett (@KevinGarnett5KG) July 28, 2023

Kevin Garnett, 47 anni, ha giocato in tre diverse franchigie NBA durante i suoi 21 anni di carriera – Minnesota Timberwolves, Boston Celtics e Brooklyn Nets – ma ha vissuto i suoi anni migliori con i Timberwolves. Ha avuto una media di 19,8 punti, 11 rimbalzi, 4,3 assist, 1,4 rubate e 1,6 stoppate a partita in 970 partite di stagione regolare con Minnesota (933 partenze in quintetto).

