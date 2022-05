Kevin Love adora che l’NBA sia un melting pot di talenti da tutto il mondo

Kevin Love star internazionali – Il basket è uno sport internazionale. Il miglior campionato di basket professionistico è l’NBA (anche se Luka Doncic potrebbe non essere d’accordo con quello che stiamo scrivendo, visto che preferisce l’EuroLega), ma c’è un’enormità di talenti che provengono da tutte le parti del mondo. La star dei Cleveland Cavaliers, Kevin Love, ha condiviso i suoi pensieri sul talento internazionale della NBA.

“Luka è stato Rookie of the Year e viene dalla Slovenia, Giannis MVP e proviene dalla Grecia e poi non dobbiamo dimenticare che Siakam è nativo del Camerun. Quale altra lega può dirlo?“ https://twitter.com/BleacherReport/status/1525238716981075971

Non ci sono molti altri campionati professionistici con stelle di tale portata da tutto il mondo. Certo, la NFL e la MLB hanno stelle internazionali. Shohei Ohtani viene dal Giappone e sta realizzando cose in MLB che non erano state fatte dai tempi di Babe Ruth.

Ma la ricchezza di talenti stranieri della NBA è rara. Giannis Antetokounmpo è probabilmente il miglior giocatore del campionato in questo momento. È un MVP che ha portato i Bucks alla vittoria delle Finals la scorsa stagione. Poi non dimentichiamoci che 2 volte MVP della regular season è stato Nikola Jokic, anche lui europeo della Serbia.

