Kevin Love ha mostrato il regalo di Natale che gli ha fatto LeBron James

Nonostante non siano più compagni di squadra, anzi vivano piuttosto lontani, uno a Los Angeles e l’altro a Cleveland, LeBron James e Kevin Love sono rimasti ottimi amici. Così amici che la stella giallo-viola, per Natale, ha fatto recapitare al lungo dei Cavs un regalo, che lui ha mostrato nelle proprie storie di Instagram.

Trattandosi di LeBron, non era difficile immaginare che si parlasse di alcol: James ha regalato a Love una bottiglia di Lobos 1707 Tequila prodotta da lui stesso. Ovviamente in una confezione di grande bellezza.

Kevin Love shows off his New Year’s gift from LeBron James 👀🥃

(via @kevinlove/ IG) pic.twitter.com/Aot8njI3I4

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) January 1, 2021