Kevin Love sui Cavs di LeBron: “Siamo stati la squadra più talentuosa e con meno risultati in stagione regolare di sempre”

LeBron James non è estraneo a prestazioni non particolarmente soddisfacenti durante la regular season. I tifosi dei Los Angeles Lakers saranno preoccupati vista la difficoltà della loro squadra all’inizio di questa stagione regolare. Ma James ha dimostrato in passato che la loro forma non ha importanza al momento dei playoff.

Uno dei suoi ex compagni di squadra è uscito allo scoperto e lo ha confermato. Kevin Love ha parlato di recente con Bleacher Report della sua stagione 2015-16 con i Cleveland Cavaliers e di come si sono comportati durante la stagione regolare.

Ha notato che la squadra non si è mai preoccupata della stagione regolare e sapeva che dovevano solo arrivare ai playoff per raggiungere l’apice.

“Non ci rendevamo esattamente conto di quello che avevamo e quello che avevamo era così speciale. Se guardo indietro penso che, quando raggiungi l’apice, quando sei in cima, vuoi restarci, è come una droga, lo vuoi ogni singolo anno. Venire da una situazione come quella e vincere un campionato, ti cambia la vita. È un’esperienza che cambia la vita. Siamo stati la squadra più talentuosa e con meno risultati in stagione regolare di sempre. Ci puoi scommettere. Non ci importava di nulla fino ai playoff… Onestamente eravamo ‘I giorni della nostra vita’. Avevamo così tante storie ma quando è arrivato il momento, ci siamo divertiti e abbiamo avuto il miglior momento della nostra vita”.

