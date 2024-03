Kevin Pangos: “A Milano non mi facevano più entrare in palestra”

Kevin Pangos è stato scelto nella scorsa estate da Ettore Messina come il playmaker titolare dell’Olimpia Milano, ma presto il coach italiano ha cambiato opinione, finendo per metterlo fuori squadra: ora l’americano classe 1993 gioca a Valencia, dove con i suoi è un diretto concorrente proprio dei meneghini per un posto agli imminenti play-in di Eurolega, anche se la sconfitta di ieri sera contro il Maccabi potrebbe aver escluso definitivamente gli spagnoli dai giochi.

In un’intervista rilasciata agli israeliani di Israelhayom, Kevin Pangos è tornato a parlare, e non in maniera positiva, del suo ultimo periodo milanese, dove ha affrontato un brutto periodo personale: “A Milano si è creata una situazione in cui mi è stato chiesto di non partecipare più agli allenamenti. Era un qualcosa fuori dal mio controllo. Ho fatto del mio meglio, ma mi è stato chiesto di non allenarmi più. A quel punto ho iniziato a cercare un’altra squadra in cui poter giocare. Non è stata una situazione facile per me. Come giocatore vuoi essere parte della squadra e sentirti parte di essa e questo non era possibile per me. Il periodo a Milano è stato difficile.

Il mio rapporto con Messina? Questo è uno degli argomenti che preferisco non affrontare. Non posso controllare quello che gli altri scelgono di fare. Posso solo controllare il modo in cui gestisco le mie cose. Non dedico il mio tempo e i miei pensieri a cose del genere.

Mi sono guadagnato la chance di giocare ai massimi livelli per molti anni. L’ultima situazione è stata spiacevole, volevo solo giocare e aiutare la squadra a vincere le partite. Per me l’obiettivo ora è tornare a presentare la mia migliore pallacanestro, e allo stesso tempo aiutare il Valencia. Cerco di non pensare più al passato”.

Da quando è arrivato a Valencia, Pangos non sta comunque trovando tanto spazio: in poco più di 13 minuti di media in Eurolega, sta viaggiando a 1.9 punti e 2.3 assist di media.

Leggi anche:

Marco Belinelli ammette di aver pensato al RITIRO: “Chi me lo faceva fare?”

VIDEO: Steph Curry IN LACRIME dopo l’ennesima ESPULSIONE di Draymond Green