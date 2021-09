Kevin Pangos saluta l’Eurolega: vola in NBA ai Cleveland Cavaliers

Kevin Pangos è stato uno dei migliori giocatori dell’ultima stagione di Eurolega, leader dello Zenit San Pietroburgo che ha raggiunto i Playoff. Per le sue prestazioni il playmaker canadese ha ricevuto l’interesse della NBA e alla fine ha deciso di accettare l’offerta dei Cleveland Cavaliers.

Come riportato da Bobby Marks, Pangos firmerà un biennale da 3.5 milioni di dollari complessivi: 1.67 milioni nel primo anno interamente garantiti. Nell’ultima stagione di Eurolega il giocatore ha mantenuto 13.5 punti e 6.7 assist di media, venendo inserito nel primo quintetto della competizione.

Cleveland has agreed to a two-year $3.5M contract with point guard Kevin Pangos, agent Zach Kurtin of @PrioritySports tells ESPN. The first year salary of $1.67M is fully guaranteed.

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) September 8, 2021