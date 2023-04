Kevin Punter accetta le scuse via Twitter di Sergio Llull

Dopo una grande rissa a Madrid, sia i giocatori del Real che quelli del Partizan Belgrado hanno rilasciato oggi delle dichiarazioni. In primo luogo, il presidente del club, Ostoja Mijailovic, ha invitato i tifosi del Partizan a dare un benvenuto da gentiluomini al Real e lasciare che tutto passi in pace. Ora Kevin Punter, il capitano, ha parlato, accettando le scuse del capitano del Real, Sergio Llull.

“Le emozioni sono forti, capisco perfettamente, continuiamo a mantenere il tutto nell’ambito del basket come abbiamo fatto nella serie e le altre volte in cui ci siamo affrontati”, ha scritto Punter su Twitter in risposta a Llull.

Emotions is high I totally understand, let’s continue to keep it basketball like we been in the series and the other times we played each other 🙏🏾 https://t.co/OZ3SKey9yQ

