Kevin Punter: “Mi sento uno dei migliori giocatori dell’EuroLega”

Finora Kevin Punter sta disputando una stagione eccellente in maglia Olimpia Milano con 15 punti di media in EuroLega e quasi 11 in campionato.

L’ex Virtus Bologna è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport in vista del big match di EuroLega di questa sera contro il Barcellona. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

Ho giocato bene in tutte le squadre in cui sono stato in precedenza ma adesso mi sento di essere arrivato al livello dei migliori giocatori d’Europa. Mi sono sempre sentito sottovalutato e credo che non mi toglierò mai di dosso questa etichetta, ci penso spesso ed è per questo che gioco sempre come se dovessi dimostrare qualcosa. La stessa cosa è per Shields e LeDay, giocatori molto più talentuosi di quanto si pensi. Messina? È determinante in tante situazioni, mi consente di essere me stesso ma mi aiuta a leggere le situazioni nel modo migliore. Ha una mente cestistica superiore e mi ha fatto migliorare tanto nella mia metà campo.