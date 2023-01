Kevin Punter parla dell’Italia: “Lì ti puoi rilassare, non c’è pressione”

Il capitano del Partizan Mozzart Bet Belgrado, Kevin Punter, ha firmato per la squadra bianconera nell’estate del 2021.

Il motivo principale alla base del trasferimento da Milano a Belgrado è stata l’opportunità di lavorare con il nove volte campione di EuroLega, Zeljko Obradovic.

La leggenda dell’allenatore di EuroLeague ha invitato Punter in Serbia e ora funge da mentore a tempo pieno per la guardia americana. Punter ammette di poter sempre contare sui consigli di Zeljko.

In un’intervista a Mozzarsport, oltre a parlare dell’ex coach del Fenerbahce, ha anche raccontato della sua esperienza in Italia:

“Serbia e Grecia sono paesi speciali in termini di fan e aspettative. Lascia che te lo dica, ho giocato in Italia, con tutto il rispetto per l’Italia, è un paese prevedibile, ottimo per una carriera, ma lì tutto ruota intorno al relax. Nessuna storia, nessuna pressione e nessun giornalista che ti aspetta a ogni partita (ride n.d.r.). Ho giocato anche in Polonia e Belgio, ma Serbia e Grecia spiccano decisamente”.

Purtroppo Kevin Punter racconta tristemente la situazione. Tutto ruota intorno al relax perché difficilmente gli uffici stampa ci permettono di avvicinarci ai giocatori e quindi ci dobbiamo accontentare delle conferenze stampa ufficiali.

