Keyon Dooling è stato condannato a quasi 3 anni di carcere

Keyon Dooling è stato per 13 anni un onesto role player NBA, backup point guard per Clippers, Heat, Magic, Nets, Bucks, Celtics e Grizzlies. Dal 2020 è entrato nello staff degli Utah Jazz, in particolare come coach addetto al Player Developement. Ad aprile scorso Dooling era stato arrestato insieme ad altri 17 ex giocatori NBA per aver truffato il programma di welfare previsto per gli atleti che si ritirano dall’attività sportiva.

Oggi, il tribunale ha sentenziato che Dooling dovrà scontare 30 mesi di carcere, quindi 2 anni e mezzo, per quel reato. Punizione simile per il collega Alan Anderson, uno degli altri giocatori coinvolti: 24 mesi di carcere.