Keyontae Johnson è stato dimesso in queste ore dall’ospedale dove era ricoverato

Sembra ufficialmente alle spalle il pericolo per Keyontae Johnson, giocatore dei Florida Gators che nelle scorse settimane aveva avuto un malore in campo durante una partita di NCAA ed era finito in coma indotto. Il giocatore, che si era svegliato un paio di giorni dopo, è stato dimesso poco fa dall’ospedale ed è tornato a casa.

Una buona notizia visto che nelle prime ore le condizioni di Johnson erano sembrate gravi.

Great news: Florida basketball star Keyontae Johnson, who collapsed on court Dec. 12, is being released from the hospital today. 🙏🏽 — Shams Charania (@ShamsCharania) December 22, 2020

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.