Khaby Lame e Giannis Antetokounmpo: il video diventa virale

Khaby Lame è ormai da un paio d’anni uno dei big di TikTok: italiano, di nascita e da qualche mese anche per la legge, il ragazzo piemontese è esploso sui social in brevissimo tempo grazie ad un format che è piaciuto in tutto il mondo. Negli anni, Khaby ha collaborato con alcune delle celebrità più importanti del mondo: da attori a sportivi. Nell’ultimo video il ragazzo appare insieme ai fratelli Antetokounmpo: Giannis, Thanasis e Kostas.

Come in molti dei video di Khaby, anche in questo il quartetto reagisce ad un video di alcuni ragazzi asiatici che giocano un basket molto strano, più simile a ciò che si vede nei manga rispetto alla reale pallacanestro. Quando uno dei giocatori stoppa un tiro con una lama, Khaby e i fratelli Antetokounmpo decidono di andarsene. “Ragazzi, questa la saltiamo! Torniamo alla NBA, vero fratelli?” si legge nella caption del video condiviso sia da Khaby che da Giannis su Instagram.

