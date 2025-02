Khaby Lame sarà uno dei coach all’All-Star Celebrity Game

Quest’anno Gianmarco Tamberi non parteciperà al Ruffles All-Star Celebrity Game, una partita che fa da contorno al weekend dell’All-Star Game NBA e alla quale, come dice il nome, partecipano numerose celebrità. L’anno scorso in uno dei due roster c’era anche il campione azzurro, per la seconda volta in carriera. Gimbo non sarà presente, ma l’Italia verrà rappresentata lo stesso: Khaby Lame, TikToker e content creator di fama globale, sarà infatti l’allenatore di una delle due squadre, il Team Rice, condividendo la panchina con Jerry Rice, ex giocatore NFL ed MVP del Super Bowl nel 1988.

Khaby Lame, nato a Dakar, in Senegal, ma naturalizzato italiano avendo vissuto fin da piccolo a Torino, è diventato famosissimo qualche anno fa grazie ai suoi comici TikTok. Sulla piattaforma cinese conta oggi oltre 162 milioni di followers (oltre 81 milioni invece quelli su Instagram).

L’All-Star Celebrity Game vedrà la partecipazione di tante altre celebrità, come ad esempio lo streamer Kai Cenat, il comico Druski ed ex NBA come Matt Barnes e Baron Davis.