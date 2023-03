Kim Tillie si deve fermare a causa di un tumore

Kim Tillie, lungo francese di 34 anni, ha militato in diverse squadre europee, comprese 5 stagioni in EuroLega tra Baskonia, Olympiacos e Gran Canaria. Ora il giocatore è però stato costretto a fermarsi dopo aver scoperto di avere un tumore ad un testicolo. Tillie si dovrà operare, coma annunciato dallo Cholet, la squadra con la quale aveva firmato la scorsa estate.

Tillie rimarrà con la squadra fino al 5 aprile, poi si allontanerà per le procedure mediche del caso e sarà quindi indisponibile a tempo indeterminato. Il caso del lungo francese, 4.8 punti di media in Pro A in questa stagione, non è isolato nel mondo dello sport. Basti pensare che nei mesi scorsi nel campionato tedesco di calcio c’era stato il caso di Sebastien Haller, che aveva scoperto un tumore testicolare proprio prima dell’inizio della stagione. L’attaccante, francese anche lui, è tornato in campo a gennaio.

Tra le altre cose, Kim Tillie ha vinto anche una medaglia di bronzo ai Mondiali del 2014 con la Francia.