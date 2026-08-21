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Klay Thompson, buyout con Dallas: firmerà con i Miami Heat

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Klay Thompson lascia i Dallas Mavericks dopo due anni: la notizia era già nell’aria da settimane, ma ora il veterano ha raggiunto l’accordo per il buyout con la franchigia, anticipando la sua free agency di una stagione. Come riportato da Shams Charania, dopo che sarà uscito dai waivers, Thompson intende firmare un nuovo contratto con i Miami Heat, unendosi alla contender guidata da Giannis Antetokounmpo e Bam Adebayo.

Thompson, 36 anni, ha vinto 4 titoli NBA con i Golden State Warriors venendo convocato per 5 volte all’All-Star Game. La scorsa è stata però la sua peggior stagione della carriera, con 11.7 punti di media e il 39% dal campo.

Francesco Manzi
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